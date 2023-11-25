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Минниханов поздравил кондитера из Тюлячей с победой на битве шеф-поваров в Стамбуле
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил кондитера из Тюлячинского района Лейлю Кашапову с победой в конкурсе шеф-поваров на халяльной выставке в Турции (OIC Halal Expo 2023). Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Поздравляем! Татар ашлары дөньяда иң тәмлесе! Халыкара жюри да моны таный! Котлыйбыз (Татарская еда самая вкусная в мире! Международное жюри это тоже признает! Поздравляем)», — написал руководитель республики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцы поборются за Кубок шеф-поваров стран Исламского мира в Стамбуле.
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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