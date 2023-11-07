Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцы поборются за Кубок шеф-поваров стран Исламского мира в Стамбуле
В конце ноября татарстанские повара отправятся в Стамбул на Кубок шеф-поваров Исламского мира, где расскажут о татарской кухне. Об этом «Татар-информу» сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.
«На кулинарном конкурсе форума „Россия — Исламский мир“ в Казани наши повара стали лучшими. После этого был диалог с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым о том, что мы хотим и дальше рассказывать о татарской кухне в рамках форума в Стамбуле. Мы получили одобрение, планируем туда вылететь уже 22 ноября», — рассказал собеседник.
На конкурсе сборная Татарстана будет защищать честь всей страны. По словам Гаязова, делегация везёт сразу два флага.
В состав команды войдут повара разных направлений, в том числе кондитеры, шефы и другие.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»