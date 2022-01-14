Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Дакар»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков, который прошел в Саудовской Аравии. В своем Instagram руководитель республики выложил короткое видеопослание с победителем Дмитрием Сотниковым.

«Большое спасибо всем болельщикам из Татарстана. Очень рады, что мы сегодня победили — для вас, для всех, для России. Ура!» — отметил спортсмен.

Интернет-пользователи также поздравили татарстанскую команду с победой. «Ура», «Уңган егетлэр», «Без булдырабыз», «Республика Алтай поздравляет всю команду! Большие молодцы», — написали они.

Заключительный спецучасток в 164 км экипаж Дмитрия Сотников, для которого это вторая победа подряд, преодолел за 1 час 42 минуты 41 секунду. Отмечается, что впервые в истории ралли «КАМАЗ-мастер» стал победителем всех 12 этапов.