Минниханов на чеченском поздравил Кадырова с юбилеем

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 50-летним юбилеем.

«С днем рождения, брат! Чын күңелдән юбилеең белән котлыйм! (в переводе – „От всей души поздравляю с юбилеем!“)» – написал, в частности, Раис РТ.

Продолжил поздравление Рустам Минниханов на чеченском языке. В частности, он заметил, какой большой путь прошла Чеченская Республика под руководством Рамзана Кадырова, и обратил внимание на то, что это результат храбрости и любви к Родине главы региона. Кроме того, он пожелал юбиляру здоровья и неиссякаемых сил для достижения новых успехов.

Ранее Рамзану Кадырову указом Президента РФ Владимира Путина было присвоено звание генерала армии.