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Общество 3 октября 2026 13:33

Глава Росгвардии вручил краповый берет Рамзану Кадырову

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Главе Чечни Рамзану Кадырову указом Президента РФ присвоено звание генерала армии, а директор Росгвардии Виктор Золотов вручил ему краповый берет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Указом президента Российской Федерации присвоить почетное воинское звание высшего офицера генерала армии Герою Российской Федерации, генерал-полковнику Кадырову Рамзану Ахматовичу. Также вручается краповый берет Герою Российской Федерации генералу армии Кадырову Рамзану Ахматовичу», – сказал ведущий церемонии.

#Рамзан Кадыров #воинское звание #росгвардия
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