Глава Росгвардии вручил краповый берет Рамзану Кадырову
Главе Чечни Рамзану Кадырову указом Президента РФ присвоено звание генерала армии, а директор Росгвардии Виктор Золотов вручил ему краповый берет. Об этом сообщает РИА Новости.
«Указом президента Российской Федерации присвоить почетное воинское звание высшего офицера генерала армии Герою Российской Федерации, генерал-полковнику Кадырову Рамзану Ахматовичу. Также вручается краповый берет Герою Российской Федерации генералу армии Кадырову Рамзану Ахматовичу», – сказал ведущий церемонии.