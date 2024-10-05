Минниханов поздравил Кадырова с днем рождения на чеченском языке

Фото: телеграм-канал Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения. Интересно, что поздравительную речь, опубликованную в личном телеграм-канале, руководитель республики написал на чеченском языке. При этом первая фраза – «с днем рождения» написана и по-русски, и по-татарски.

«С днем рождения, брат! Туган көнең котлы булсын! Нохчийн республикана а, пачхьалкхана а, г1уллакх дарехь, лакхенашка кхачарехь а, кхиамаш а, могшалла а, ирс, аьтто а хуьлда хьан!», - написано в посте.

В переводе на русский язык Минниханов пожелал чеченскому лидеру успехов, здоровья, счастья и процветания на службе.

«С днем рождения брат! С днем рождения! Желаю Вам успехов, здоровья, счастья и процветания на службе Чеченской Республике и государству!», - говорится в поздравлении.

Отметим, что сегодня Рамзану Кадырову исполняется 48 лет.

Ранее Минниханов также поздравил всех учителей с профессиональным праздником. В своем поздравлении он отметил, что преподаватели воспитывают тех, от кого зависит будущее и процветание России.