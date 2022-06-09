Минниханов поздравил Иннополис с десятилетним юбилеем

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил город-спутник Казани Иннополис с десятилетием с момента основания.

«Сегодня самый молодой город России — Иннополис отмечает свой день рождения! Это центр инноваций и современных технологий, образования и науки. Пусть становится больше, пусть будут здоровы и счастливы живущие там люди!» — написал Рустам Минниханов по-татарски. И добавил по-русски: «С днем рождения, Иннополис!»

Президент Татарстана также выложил поздравительный видеоролик. В нем панорамные виды Иннополиса сменяются отдельными моментами из жизни горожан. Среди них — различные занятия молодежи, использование гаджетов в быту, учебный процесс в Университете Иннополис, доставка продуктов с помощью беспилотника и другие эпизоды.

В этом году Иннополису исполняется семь лет со дня заселения первых жителей и официального открытия, а также десять лет с момента старта строительства. О программе празднования Дня города «Татар-информ» подробно писал ранее.