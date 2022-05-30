Баста, Zoloto, гастрофест и авиашоу: Иннополис отпразднует День города

На Дне города в Иннополисе 9 июня для гостей мероприятия подготовлена обширная программа — авиашоу от пилотажной группы «Стрижи», выступления Басты и Zoloto, детское анимационное шоу, музыкально-гастрономический фестиваль и салют.

День рождения Иннополиса начнется в 17.00. Ведущими назначены YouTube-дуэт «Громкие рыбы» Тимур Исмаев и Кирилл Карамов, а также шоумен Артур Королев. Фудтраки, фотозона, гигантская дженга, театр воздушных змеев и анимационная программа для детей начнут работать на площадке с 16.30.

В этот же день пришедших на праздник выступлениями порадуют кавер-группа «Однажды», певица Okeana и Dj BubbleGum. В 22.30 прогремит салют.

Из Казани в Иннополис будет подано 20 дополнительных автобусов, которые с 15.00 до 19.45 каждые пятнадцать минут будут отправляться от остановки Марселя Салимжанова. Предусмотрены обратные рейсы из Иннополиса. Вход свободный.

Иннополис — самый молодой и технологический город России. Мастер-план города был разработан сингапурским архитектором Лиу Тай Кером, а реализован татарстанскими проектными институтами.

В 2022 году Иннополису исполнится семь лет со дня заселения первых жителей и официального открытия. Также в этом году город отмечает первый юбилей — десять лет с момента старта строительства.