Минниханов поздравил генерала из Казани Лапина с присвоением звания Героя России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина с присвоением звания Героя России.

«Авторитетный военачальник, опытный профессионал ратного дела, в непростой для Родины час Вы еще раз подтвердили свой патриотизм, верность благородному призванию защитника Отечества и личное мужество, внесли значимый вклад в решение особой государственной задачи и обеспечение безопасности нашей страны», — говорится в адресованной генералу поздравительной телеграмме.

«Мы, татарстанцы, гордимся Вами — доблестным земляком, посвятившим себя трудной воинской стезе, и искренне желаем Вам новых успехов в службе и больших свершений во славу России. Крепкого здоровья, мира и счастья Вам и Вашим близким», — добавил Рустам Минниханов.

Александр Павлович Лапин родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба.

Осенью 2017 года Александр Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о присвоении ему звания Героя России, о чем ранее сообщал «Татар-информ».