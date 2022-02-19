Минниханов поздравил фигуристов Тарасову и Морозова с серебром Олимпиады

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены завоевали серебро в парном катании.

«Это была настоящая борьба сильнейших спортсменов мира, невиданных эмоций и запредельного напряжения. Но вы, вместе пройдя множество испытаний, проявили настоящую силу духа и показали свой чемпионский характер», — отметил руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что эта победа — результат огромного труда и ваших тренеров.

«Прошу передать мои поздравления Максиму Леонидовичу и Этери Георгиевне, которые поверили в вас, сумели передать вам все свое мастерство и поддерживали вас на протяжении всех соревнований. Мы гордимся, что именно Вы, Евгения, уроженка Татарстана — талантливая, целеустремленная спортсменка, в паре с замечательным фигуристом Владимиром Морозовым внесли свой большой вклад в триумф российской сборной на этом престижном турнире», — сказал Президент Татарстана.

Он поблагодарил спортсменов за высокое мастерство и пожелал им и впредь неизменной удачи и еще много ярких побед.