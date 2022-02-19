Казанская фигуристка Тарасова в паре с Морозовым завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине.
Золото выиграла китайская пара Вэньцзин Суй – Хань Цун. Бронза досталась еще одной паре из России — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
Фигурное катание. Спортивные пары.
1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 239,88.
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 239,25.
3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 237,71.
Стоит отметить, что уроженка Казани Евгения Тарасова является одной из девяти представителей Татарстана на Олимпиаде в Пекине.