Казанская фигуристка Тарасова в паре с Морозовым завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине.

Золото выиграла китайская пара Вэньцзин Суй – Хань Цун. Бронза досталась еще одной паре из России — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Фигурное катание. Спортивные пары.

1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 239,88.

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 239,25.

3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 237,71.

Стоит отметить, что уроженка Казани Евгения Тарасова является одной из девяти представителей Татарстана на Олимпиаде в Пекине.