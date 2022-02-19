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Спорт
19 февраля 2022  17:19
Дамир Садриев

Казанская фигуристка Тарасова в паре с Морозовым завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. 

Золото выиграла китайская пара Вэньцзин Суй – Хань Цун. Бронза досталась еще одной паре из России — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Фигурное катание. Спортивные пары. 

1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 239,88. 
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 239,25. 
3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 237,71. 

Стоит отметить, что уроженка Казани Евгения Тарасова является одной из девяти представителей Татарстана на Олимпиаде в Пекине.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #евгения тарасова
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