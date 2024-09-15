Минниханов поздравил аэропорт «Казань» с днем рождения при помощи видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Международный аэропорт «Казань» им. Тукая с днем рождения. Напомним, сегодня «месту стоянки воздушных судов» исполняется 45 лет. В честь этого праздника руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором представители разных профессий поздравляют казанский «пункт посадок и взлетов самолетов» с небольшим юбилеем.

В том же самом посте Минниханов отметил, что именно с 15 сентября 1979 года в Казани началось активное развитие авиаперевозок. На сегодняшний день казанский аэропорт принимает более 5 млн пассажиров, подчеркнул Раис.

«Планов по дальнейшему развитию (аэропорта «Казань» - прим. «Т-и») очень много. Строится новый перрон, а в дальнейшем построим новый терминал. Добро пожаловать, Татарстан!» - написал Минниханов в своем посте-поздравлении.

Ранее казанский аэропорт поздравил с 45-летием и гендиректор данного акционерного общества (АО) Сергей Романцов.

видео: телеграм-канал Рустама Минниханова