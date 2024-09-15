Романцов поздравил аэропорт «Казань» с 45-летием и показал архивное видео

Международному аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая 15 сентября 2024-го исполнилось 45 лет. С днем рождения «стоянки воздушных судов» коллег, партнеров и всех жителей города поздравил гендиректор данного акционерного общества (АО) Сергей Романцов.

Он напомнил, что именно 15 сентября 1979 года 2024 года был выполнен первый рейс – самолёт Ту-134 под руководством командира Евгения Афиногенова вылетел по маршруту Казань-Сочи. Протяженность взлётно-посадочной полосы тогда составляла всего 2500 метров (сейчас 3750 метров).

«За прошедшие десятилетия предприятию удалось стать одним из лучших в России и СНГ. В настоящее время аэропорт обеспечивает полёты по России, ближнему и дальнему зарубежью, а также чартерные рейсы. Маршрутная сеть в различные годы насчитывает до 90 направлений», - подчеркнул спикер.

Он также поделился, что по итогам 2023 года состоялось историческое событие для казанского аэропорта – впервые воздушная гавань перешагнула порог в 5 млн обслуженных пассажиров за год (в сумме на прилёт и вылет). Таким образом, аэропорт перешёл в более высококонкурентную и статусную категорию аэропортов.

«Это событие стало результатом проведённой работы по расширению маршрутной сети и увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях – как совместно с базовыми авиакомпаниями Nordwind Airlines и татарстанской UVT aero, так и с другими партнёрами, среди которых «Аэрофлот», «Сибирь», зарубежные Air Serbia, Pegasus Airlines, Air Arabia и другие перевозчики», - добавил Романцов.

Гендиректор отметил, что во многом именно благодаря продуманным и дальновидным решениям руководства Республики Татарстан, в настоящее время успешно реализуется программа развития аэропорта «Казань» в качестве хаба – узлового аэропорта для выполнения транзитных авиарейсов.

«Неоценимое значение для развития аэропорта имеет вклад коллектива предприятия, ведь именно слаженная и профессиональная работа его сотрудников сделали аэропорт «Казань» одним из лучших. Ежегодно повышается уровень сервиса, внедряется высокотехнологичное оборудование, создаются более комфортные и технологичные условия для работы, однако, никакие инновации невозможно было бы внедрить без поддержки со стороны коллектива», - рассказал он.

Спикер также поблагодарил коллектив воздушной гавани за трудолюбие, преданность делу и оперативность в решении поставленных задач.

«Опираясь на уникальный опыт и высочайший профессионализм своих сотрудников, аэропорт «Казань» и впредь будет успешно развивать свою деятельность в масштабах всей страны», - уверен он.

В завершении Романцов пожелал коллективу предприятия и пассажирам здоровья и чистого неба над головой.

Также в честь дня рождения он показал архивные видео, в которых рассказывается, как строился и развивался аэропорт Казани. Небольшой документальный фильм представлен в пяти частях и длится 5 минут.

1 часть

2 часть

3 часть

4 часть

5 часть

фото и видео: пресс-служба аэропорта «Казань»