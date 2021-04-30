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Ру Тат
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30 апреля 2021  11:41

Минниханов принял участие в расширенной встрече Мишустина с Сердаром Бердымухамедовым

Минниханов принял участие в расширенной встрече Мишустина с Сердаром Бердымухамедовым
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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в расширенной встрече Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с зампредом Кабинета Министров, Председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Вице-премьер Туркменистана и Председатель Правительства РФ прибыли в Татарстан для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, запланированных на 29 и 30 апреля. Сегодня прошло расширенное заседание.  

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в ее состав входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

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