Минниханов принял участие в расширенной встрече Мишустина с Сердаром Бердымухамедовым

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в расширенной встрече Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с зампредом Кабинета Министров, Председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Вице-премьер Туркменистана и Председатель Правительства РФ прибыли в Татарстан для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, запланированных на 29 и 30 апреля. Сегодня прошло расширенное заседание.

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в ее состав входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия.

Фото: пресс-служба Президента РТ.