Минниханов потребовал оперативно реагировать на сообщения о нападениях бездомных собак

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ обратил внимание на проблему агрессивного поведения бездомных собак и на меры, которые необходимо предпринять в связи с ней.

Совещание прошло в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов. Принял в нем участие и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Мы часто говорим о том, что неправильно обращаются с бездомными собаками, но посмотрите, что случилось с людьми, с детьми, которые подверглись нападению собак. Даже если вы взрослый человек, как поведете себя даже не при нападении, а просто при приближении пяти-шести бездомных собак? А что делать женщине, что делать ребенку? Это же кошмар», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент РТ констатировал, что многие подобные случаи «до прессы не доходят», и заметил, что ответственные за безопасность людей должностные лица «должны об этом говорить». Он упомянул нападение стаи собак в Забайкальском крае 22 января на семилетнюю девочку, в результате которого она погибла, и гибель 58-летнего мужчины в Астраханской области, которого 26 января загрызли собаки.

По словам Минниханова, за 2021 год с помощью системы «Инцидент менеджмент» в социальных сетях было выявлено 1447 жалоб граждан на агрессивное поведение бездомных собак — на 42% больше, чем в 2020-м. При этом речь идет только о тех случаях, которые были упомянуты в соцсетях, а многие остались просто неизвестными, уточнил он.

Президент РТ также напомнил о нападениях бездомных собак на людей, случившихся на территории республики в 2021 году. Такие инциденты имели место в поселке Осиново Зеленодольского района в апреле, в районе озера Лебяжьего, на железнодорожном вокзале Набережных Челнов в мае, а также в Агрызском, Высокогорском, Тукаевском районах. «И это только то, что попало в официальную статистику», — отметил он.

«Такие же факты с агрессивным поведением бездомных собак имеют место и в этом году. С 1 января текущего года в СМИ попало 66 негативных материалов. На этой неделе 27 января проблемный вопрос по регулированию численности безнадзорных животных обсуждался на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ. Поставлена соответствующая задача», — пояснил руководитель республики.

Президент Татарстана поручил руководителям муниципалитетов обеспечить реализацию государственных полномочий в вопросе обращения с животными в полном объеме. Необходимо оперативно реагировать на все сообщения и сигналы об агрессивном поведении бездомных собак в общественных местах, добавил он.

«Мы также ожидаем, что будут приняты изменения в федеральном законодательстве. По этому вопросу обратился Забайкальский край, и этот вопрос также поддерживает Следственный комитет. Эту инициативу нам необходимо поддержать через Госсовет РТ и дать поручение представителям республики в Госдуме России и в Совете Федерации», — заключил Рустам Минниханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для представителей местных властей за проблемы с бездомными животными.