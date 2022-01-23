Володин призвал ввести ответственность для чиновников за нападения бездомных животных

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для представителей местных властей за ситуацию с бездомными животными. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Таким образом спикер нижней палаты парламента отреагировал на трагический инцидент в Забайкальском крае — в селе Домна бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья Александр Осипов после этого пообещал, что попросит изменить федеральный закон, регулирующий отлов собак.

«Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается, — констатировал Володин. — Местные жители неоднократно обращались за помощью к муниципальным властям. Проблемой бездомных животных никто системно не занимается. До тех пор, пока не случится трагедия».

«В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», — подчеркнул Председатель Госдумы.

По словам спикера, также необходимо разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. В качестве примера он упомянул частные приюты для животных, создателей которых можно освободить от налога на землю и помогать с помощью грантов.

Володин убежден, что обеспечение условий для работы частных приютов окажется более эффективной мерой, чем создание муниципальных приютов, хотя и этим тоже необходимо заниматься.

Председатель Госдумы пообещал как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами проанализировать правоприменительную практику и выработать предложения.

«Решать проблему надо. Но очевидно одно: сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно. Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых», — резюмировал он.