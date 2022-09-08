Минниханов потребовал находить новые рынки и соблюдать финансовую дисциплину

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Кабинета Министров РТ по прогнозу социально-экономического развития на 2023–2025 годы напомнил о необходимости находить новые рынки, точечно работать с производителями и соблюдать финансовую дисциплину. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Совещание прошло в Доме Правительства республики. Провел заседание Премьер-министр РТ Алексей Песошин, принял в нем участие и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Президент Татарстана участвовал в обсуждении по видеосвязи.

Рустам Минниханов назвал текущий год непростым, но отметил позитивный характер таких параметров, как валовый региональный продукт, темпы промышленного производства и объемы строительства. «Эту тенденцию надо сохранить, а это сейчас непросто», — констатировал он.

В связи с этим Президент РТ упомянул большие сложности с логистикой, с поставками. «Нам нужно находить новые рынки, работать по всем направлениям. Сегодня главная задача — обеспечить работу экономики республики, а это предприятия и организации, крупный и малый бизнес, промышленность. Те прогнозные показатели, которые мы заложили, должны быть реализованы», — подчеркнул Минниханов.

«Отраслевые министерства и муниципалитеты должны точечно работать с каждым производителем, оказывать необходимое содействие в реализации их производственных программ. От стабильной и успешной работы наших предприятий зависит наше будущее, мы можем рассчитывать только на свои ресурсы», — добавил руководитель республики.

Отдельно Минниханов остановился на формировании бюджета на 2023 год и прогнозах социально-экономического развития, заметив, что общий объем инвестиций будет сохранен. При этом он признал, что предполагается принять дефицитный бюджет на следующий год.

«Мы хотим строить школы, детские сады, ремонтировать больницы, строить новые дороги — всё это будет зависеть, во-первых, от четкого и слаженного завершения этого года и от поставленных задач на следующий год», — пояснил Президент РТ.

В этом контексте он упомянул увеличение налоговой задолженности в консолидированный бюджет на 3,5 млрд. рублей — до 12,5 млрд. Президент Татарстана поручил проанализировать ситуацию с налоговой задолженностью и потребовал от глав муниципалитетов соблюдать финансовую дисциплину. «Важная задача — не допускать роста налоговой задолженности», — резюмировал Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с учетом рисков и санкций Минэкономики РТ оценило ВРП Татарстана в 3,7 трлн рублей.