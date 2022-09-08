С учетом рисков и санкций: Минэкономики оценил ВРП Татарстана в 3,7 трлн рублей

Фото: пресс-служба Президента РТ

Валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана по итогам этого года предварительно оценивается в 3,7 трлн рублей – это с учетом «планов предприятий и имеющихся рисков», заявил сегодня на заседании Кабмина РТ министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. По его словам, на руку Татарстану сыграл уход с российского рынка зарубежных брендов, подстегнув оборот розничной торговли, а с новыми вызовами республика справляется достойно.

Провел заседание премьер-министр РТ Алексей Песошин. «В стране и в мире сохраняется повышенная неопределенность траектории развития. В результате беспрецедентного давления на нашу страну появились новые вызовы», – заявил он, добавив, что в январе-июле 2022 года валовой региональный продукт республики составил 2 трлн 116 млрд рублей, или 105,6% в сопоставимых ценах аналогичного периода прошлого года.

Шагиахметов же сделал прогноз на будущее: по его словам, ВРП Татарстана в 2023 году прогнозируется на уровне 100,8% в сопоставимых ценах к 2022 году, в 2024 году – 103,2%, в 2025 году – 102,7%. Причем наибольший удельный вес в структуре экономики занимает промышленность.

Объем сельскохозяйственной продукции, согласно отраслевой государственной программе 2023-2025 годов, предусмотрен на уровне 101,8%. На потребительском рынке оборот розничной торговли прогнозируется на уровне от 102,4% до 104%, общественного питания – от 102 до 103%.

«Уход отдельных иностранных компаний с рынка дает возможность отечественным производителям занять их место и закрепиться в своих товарных группах, – сказал министр экономики РТ. – Также продолжает увеличиваться доля электронной торговли в общем обороте. С начала года в республике увеличивается количество поставщиков на маркетплейсах».

По прогнозу минэко, в строительстве сохранятся прежние объемы по вводу жилья. В 2023 году планируется ввести 2 млн 830 кв м, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин представил прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2023 год. По его данным, общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета прогнозируется в объеме 342,5 млрд рублей, на 2024 год – 366,3 млрд рублей, на 2025 год – 390,9 млрд рублей.