Минниханов пошутил, что Хуснуллину самой судьбой начертано быть строителем

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/2134

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиком с Днем строителя. Отдельно теплые слова он адресовал вице-премьеру России Марату Хуснуллину, отметившему день рождения 9 августа.

Руководитель республики напомнил, что Татарстан является лидером Приволжского федерального округа по объемам строительства, а также занимает третье место по России. К началу августа в регионе возведено более 2,5 млн квадратных метров жилья.

«Тезелеш тармагының ветераннарына хезмәтләре өчен рәхмәт. Хөрмәтле төзүчеләр, сезгә һәм гаиләләрегезгә сәламәтлек», — заявил руководитель республики в своем телеграм-канале (Спасибо ветеранам строительной отрасли за их труд. Уважаемые строители, здоровья вам и вашим семьям).

Пост в соцсети он сопроводил фото с вице-премьером России, экс-главой Минстроя Татарстана Маратом Хуснуллиным и отметил, что тот не случайно родился в преддверии своего будущего профессионального праздника.

«Марат Шакирҗан улы төзүчеләр көне алдыннан юкка гына тумаган. Язмыш анарга илнең баш төзүчесе булырга мөмкинлек бирде», — заметил Минниханов (Марат Шакирзянович родился не случайно в преддверии Дня строителя. Судьба позволила ему стать главным строителем страны).

Ранее вице-премьер поздравил россиян с Днем строителя, поделившись мнением, что этот праздник касается всех, кому приходилось проводить ремонт в квартире, а также строить дом или дачу.