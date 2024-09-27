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Минниханов поставил задачу выйти на ВРП в 5 трлн рублей к концу года
Татарстан должен выйти на показатель валового регионального продукта в 5 трлн рублей к концу 2024 года, сообщил Раис республики Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.
«Поддержка Президента и Правительства Российской Федерации, слаженная системная работа предприятий и органов власти республики позволяют сохранить положительную динамику в экономике. Нужно продолжить заданный вектор развития. Задача — достичь по итогам текущего года ВРП в объеме 5 трлн рублей», — обозначил цель руководитель республики.
Минниханов заявил, что ключевой задачей остается обеспечение бесперебойной работы предприятий всех отраслей. По словам руководителя, органам власти необходимо продолжить оказывать максимальное содействие бизнесу, в том числе в части получения мер поддержки, построения логистики поставок продукции и комплектующих.
Кроме того, следует оказывать поддержку в реализации инвестиционных проектов, организации импортозамещающих производств, во внедрении новых технологий и в повышении производительности труда.
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