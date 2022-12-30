Минниханов посоветовал татарстанцам посмотреть новогодний мюзикл «Хәситә»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посоветовал жителям республики посмотреть новогодний мюзикл «Хәситә» по ТНВ.

«В новогоднюю ночь ТНВ подготовили подарок зрителям – мюзикл. Обязательно посмотрите! Карамый калмагыз!» – написал он в своем телеграм-канале, сопроводив запись видеороликом с рекламой мюзикла.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что мюзикл можно будет увидеть 31 декабря, в 22.05 по московскому времени. Сюжет фильма разворачивается вокруг татарского женского драгоценного украшения. Потеря фамильной реликвии — сильное потрясение для семьи.

Главные роли в музыкальном проекте исполнили знаменитые артисты татарской эстрады.