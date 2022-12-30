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Общество
30 декабря 2022  12:30

ТНВ 31 декабря покажет новогодний мюзикл «Хәситә»

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ТНВ 31 декабря покажет новогодний мюзикл «Хәситә»

В последний день года, 31 декабря, в 22.05 по московскому времени зрителей телеканала ТНВ ожидает праздничный сюрприз — премьера мюзикла «Хәситә». 

Сюжет фильма разворачивается вокруг татарского женского драгоценного украшения. Потеря фамильной реликвии — сильное потрясение для семьи.

Главные роли в музыкальном проекте исполняют знаменитые артисты татарской эстрады — Салават Минниханов и Гузалем, Булат Хисматов, Гузель Идрисова, Ильгиз Шайхразиев, актриса театра Камала Дания Нуруллина и многие другие.

 

#тнв
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