Минниханов: После третьего курса многие студенты могут одновременно работать и учиться

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Многие студенты после третьего курса могут одновременно учиться и работать по специальности. Об этом на семинаре-совещании с руководителями передовых инженерных школ, который проходит на площадке научно-образовательного центра «Высшая школа нефти» в Альметьевске, сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Чтобы он работал и учился. Это будет польза! Иначе какой он инженер, когда он пять лет только чертежи чертил? Он еще не инженер», — сказал руководитель республики.

Он высказал мнение, что молодые специалисты, получившие образование на бюджетном месте, должны отработать и тем самым компенсировать затраты на учебу, которые понесло государство.

«Если человек учился на бюджетном месте и государство за него заплатило, то он должен отработать и тем самым компенсировать затраты, которые понесло на его учебу государство. Пусть отработает, думаю, это будет правильно», — сказал Раис РТ.

Минниханов также высказал мнение, что без хорошего базового школьного образования невозможно подготовить квалифицированные инженерные кадры.

Семинар-совещание проходит на площадке научно-образовательного центра «Высшая школа нефти», модератором выступил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает пресс-служба Раиса РТ.