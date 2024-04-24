Минниханов: Без базового школьного образования никакой инженер не получится

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Без хорошего базового школьного образования невозможно подготовить квалифицированные инженерные кадры — необходимо вести серьезную работу по реформе школ. Об этом на семинаре-совещании с руководителями передовых инженерных школ, который проходит на площадке научно-образовательного центра «Высшая школа нефти» в Альметьевске, сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Надо мотивировать наших детей, чтобы они получали [знания] по предметам, которые сегодня нужны. Здесь нам вместе надо работать и принять соответствующее решение», — считает руководитель республики.

Из-за этого, продолжил он, сложилась следующая ситуация: вузы живут своей жизнью, товаропроизводители — своей.

«Конечно, они жалуются, что, во-первых, не хватает специалистов, а во-вторых, квалификация специалистов не соответствует запросам производителей», — подчеркнул Минниханов.

Он также поделился мнением о том, что для подготовки инженеров нужно вкладывать средства в лаборатории, ресурсные центры.

«Мы вынуждены понять, что для подготовки инженерных специальностей денег надо намного больше. Для инженера нужны лаборатории. Он не просто лекции должен слушать. Он в лаборатории должен поработать, в исследовательских центрах», — сказал Раис РТ.

На сегодня в республике созданы около 50 ресурсных центров для подготовки специалистов. Также на базе пяти вузов РТ работают шесть передовых инженерных школ, все они оснащены современными лабораториями, где организован не только учебный процесс, но и получение исследовательских навыков.

«Это очень важно», — подчеркнул Раис РТ, отметив, что, пока не будут объединены интересы университета и товаропроизводителя, ничего не получится.

Семинар-совещание проходит на площадке научно-образовательного центра «Высшая школа нефти», модератором выступил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, передает пресс-служба Раиса РТ.