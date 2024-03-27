Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов посетит производства ковров и зелени в Узбекистане
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан посетил несколько крупных производств. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Termez National Carpets занимается производством ковров. В год выпускается до 2,2 млн метров продукции. Компания экспортирует ковры и в соседние страны: Киргизию, Казахстан и Азербайджан.
Следующим пунктом визита стало ООО «Лето», которое имеет 30 га теплиц, 200 га открытого грунта и логокомплекс площадью 3 тыс. кв. метров. На производстве заняты свыше 150 человек.
В группу компаний входят и «Егорьевские теплицы», компания с 2015 года действует в Лаишевском районе Татарстана. Выращиваемый зимой зеленый лук, а также линейка зелени, поставляемая из Узбекистана, поставляются во все основные торговые сети Приволжья и Урала.
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»