Минниханов посетит производства ковров и зелени в Узбекистане

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан посетил несколько крупных производств. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Termez National Carpets занимается производством ковров. В год выпускается до 2,2 млн метров продукции. Компания экспортирует ковры и в соседние страны: Киргизию, Казахстан и Азербайджан.

Следующим пунктом визита стало ООО «Лето», которое имеет 30 га теплиц, 200 га открытого грунта и логокомплекс площадью 3 тыс. кв. метров. На производстве заняты свыше 150 человек.

В группу компаний входят и «Егорьевские теплицы», компания с 2015 года действует в Лаишевском районе Татарстана. Выращиваемый зимой зеленый лук, а также линейка зелени, поставляемая из Узбекистана, поставляются во все основные торговые сети Приволжья и Урала.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана