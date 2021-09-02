Минниханов посетит Альметьевск в День нефтяника

Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу, в День нефтяника, посетит Альметьевск, где будет проходить девятый Всероссийский конкурс «АгроНТИ». Руководителю региона представят тематическую выставку, после чего он осмотрит несколько социальных объектов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Планируется, что Президент посетит Всероссийский конкурс „АгроНТИ“, а также обойдет соответствующую выставку, где будет представлена продукция. Также запланировано посещение дворовой площадки, благоустроенной по программе „Наш двор“, после чего он осмотрит ряд социальной объектов», — отметила спикер.

В частности, Минниханов посетит новый детский сад и сквер рядом с ним, а также кампус общежития Альметьевского государственного нефтяного института, уточнила Галимова.

После возвращения из Альметьевска Президент Татарстана направится на церемонию открытия первых игр стран СНГ в Казани, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».