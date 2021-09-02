Рустам Минниханов откроет Игры стран СНГ в Казани 4 сентября

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в торжественной церемонии открытия первых Игр стран СНГ в Казани, которая состоится 4 сентября на аллее флагов в Деревне Универсиады. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует поучаствовать в церемонии открытия первых Игр стран СНГ. Она состоится на аллее флагов в Деревне Универсиады. На ней планируется театрализованное шоу, отражающее культурное многообразие, историю и традиции стран-участниц, а также раскрывающее тему дружбы и единения народов», — рассказала спикер.

Начало церемонии открытия запланировано на 19.00 по московскому времени.

Напомним, что первые Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 сентября в Казани. На них съедутся спортсмены до 23 лет из десяти стран, будут разыграны 184 комплекта наград по 16 видам спорта.