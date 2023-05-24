Минниханов посетил завод одного из крупнейших автопроизводителей Китая

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Хэфэй посетил завод JAC. Это предприятие входит в десятку крупнейших автопроизводителей Китая, мощность производства – более миллиона единиц автомобилей в год с полным циклом производства, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Компания выпускает под независимым брендом полную гамму автомобилей – легкие, среднетоннажные и тяжелые грузовики, минивэны, легковые автомобили, электромобили, автобусы. Кроме того, здесь производятся специальные шасси, погрузчики и другие виды техники, а также коробки передач для автомобилей, двигатели, автозапчасти, автоагрегаты и так далее.

Напомним, ранее на испытательном полигоне JAC Минниханов посмотрел краш-тест автомобиля «Москвич», отметив, что его система безопасности сработала «на отлично».