«Знания — особая сила!»: Минтимер Шаймиев открыл школу «Адымнар» в Альметьевске

Первый Президент Татарстана, Государственный Советник Минтимер Шаймиев принял участие в открытии нового образовательного комплекса «Адымнар» в Альметьевске. Порог нового образовательного учреждения в День знаний переступили более 800 детей.

Приветствуя собравшихся, он напомнил, что в Альметьевске открывается шестая в Татарстане школа «Адымнар».

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что образовательный процесс остается одной из важнейших задач в текущих условиях. Он должен отвечать всем требованиям и различным вызовам, откуда бы они ни исходили.

«Знания — это сила, особая сила! Через знания умом и успехами можно многого достичь и сделать Российскую Федерацию ведущей страной в мире. Россия заслуживает такую роль, у нее непростой исторический путь. Поэтому мы пришли к выводу о необходимости строительства ультрасовременных школ. Мы взялись за непростое дело, но наша задача сделать так, чтобы дети учились и главное — научились учиться», — отметил Государственный Советник РТ.

Минтимер Шаймиев отметил, что данные образовательные комплексы дорогие, но учиться в них дети могут бесплатно. «Я должен поблагодарить Президента республики Рустама Нургалиевича [Минниханова] за поддержку этих проектов, руководителей Альметьевска, команду нефтяников», — добавил он.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов отметил, что такой грандиозный объект был готов полностью «под ключ» меньше чем за год. Ранее, по его словам, такого опыта строительства в нефтеграде не было. Он пожелал успехов педагогическому коллективу, отметив, что учить детей будет мощная команда профессионалов. При этом всем — и ученикам, и учителям — предстоит пройти непростой путь.

«Для нас полилингвальный комплекс — это большой вызов. Это не стандартная школа. Мы заранее понимаем, что здесь будет непросто учиться, но очень интересно. И вот этот непростой интересный путь должен привести к тому, что дети получат самые лучшие конкурентоспособные знания. Многие родители очень хотели, чтобы их дети попали в эту школу. Это желание сбылось. И теперь нам с вами предстоит серьезно работать, чтобы наша школа стала по-настоящему полилингвальной, крутой, дающей высочайшие знания», — напутствовал мэр города.

Образовательный проект инициирован первым Президентом РТ, Государственным Советником РТ, Послом доброй воли ЮНЕСКО Минтимером Шаймиевым, поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Стартовым проектом было предусмотрено создание шести образовательных комплексов и двух загородных центров дополнительного образования.

По предложению Минтимера Шаймиева все комплексы объединены под названием «Адымнар — путь к знаниям и согласию». «Адымнар» переводится с татарского языка как «шаги», что отражает философию проекта: воспитание молодого поколения воспринимающим разнообразие языков и культур, уважающим национальные традиции разных народов.

Первые два комплекса — в Елабуге и Казани — приняли учащихся 1 сентября 2020 года. Через год открылись комплексы в Актаныше и Набережных Челнах. Сегодня еще две школы были открыты в Нижнекамске и Альметьевске.