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Минниханов посетил состязания по корэш в рамках Игр БРИКС
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил соревнования по корэш в рамках Спортивных игр стран БРИКС, которые проходят в казанском Дворце единоборств «Ак Барс». Вместе с ним на состязаниях побывали Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и внештатный советник главы Правительства России по спорту Олег Матыцин.
За награды в десяти весовых категориях соревновались более 100 спортсменов из 27 стран. В составе российской сборной честь страны защищали сильнейшие борцы из Татарстана, Ульяновской области, Башкортостана и Санкт-Петербурга.
«Рустам Минниханов и почетные гости понаблюдали за финальными поединками в весовых категориях 100 кг, 130 кг и свыше 130 кг», – передает пресс-служба руководителя республики.
После завершения соревнований борцы примут участие в чемпионате мира по корэш, финалы которого по традиции пройдут 23 июня на открытой площадке в селе Мингер Сабинского района РТ.
Спортивные игры БРИКС будут проходить с 12 по 23 июня. Программа включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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