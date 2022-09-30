Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани на 15 площадках

В Казани 1 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет организована с 6 утра до полудня на 15 площадках, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Овощную и мясную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по доступным ценам предложат 22 района и 18 агропромышленных предприятий республики», – отметили в пресс-службе.

В Авиастроительном районе торговые площадки будут работать по ул.Дементьева, 7; на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева; по ул.Ленинградская, 27. Жители Вахитовского района смогут приобрести фермерскую продукцию по ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2.

В Кировском районе торговля развернется по ул.Краснококшайская, 150/2; ул.Батыршина, 20 и ул.Революционная, 12. В Ново-Савиновском районе ярмарки откроются на проспекте Ямашева, 71а и ул.Лаврентьева, 10, в Приволжском районе – по ул.Зорге, 66 (корп.1) и ул.Фучика, 72.

В Советском районе можно посетить площадки по ул.Аграрная, 2 (агропромпарк «Казань») и ул.Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка пройдет на площадке, организованной на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в этом году начали работу в Татарстане 10 сентября. Они продлятся до 24 декабря.