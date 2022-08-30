Минниханов посетил приуроченные ко Дню Татарстана конные скачки

Фото: © Расих Фасхутдинов/«Татар-информ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили сегодня конноспортивный комплекс «Казань», где прошли конные скачки, приуроченные ко Дню республики.

Основная скаковая программа включала в себя 10 заездов, в том числе на приз руководителя республики и скачки для детей. Помимо состязаний, для зрителей организовали различные развлекательные мероприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в заезде лошадей татарской породы приз «Аргамак» взял скакун из Лениногорского района.