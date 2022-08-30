В заезде лошадей татарской породы приз «Аргамак» взял скакун из Лениногорского района

Сегодня на Казанском ипподроме прошли скачки, приуроченные ко Дню Республики Татарстан. Приз «Аргамак» получил жеребец по имени «Ак Мурза» из лениногорского фермерского хозяйства Самата Набиуллина. Жокей — Регина Зарипова.

«Наши лошади еще очень молодые. Они еще только набираются опыта. Поэтому гордимся нашей победой. С 14 лет занимаюсь верховой ездой. Получала травмы от падения с лошади во время их обучения. Но несмотря на это, по-прежнему люблю лошадей», — рассказала она.

Регина Зарипова, Виктория Соловьева Фото: © Ралина Загидуллина/ «Татар-информ».

Призовой фонд — 250 тыс. рублей, на дистанцию вышли девять участников. Второе место у коня по кличке «Дунай» из Альметьевского района, жокей — Альберт Шайхутдинов. Третьим пришел «Барс РТ» из Тюлячинского района, жокей — Фирзар Гиниятов.