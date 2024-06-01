Минниханов посетил полностью обновленный лагерь «Молодая гвардия»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В День защиты детей Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил детский спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» в Казани. Сегодня в полностью обновленном объекте прошла торжественная линейка по случаю открытия первой смены, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Лагерь расположен в лесопарке «Лебяжье». Проведенный в нем капремонт был первым с момента постройки в 1932 году. Чтобы придать «Молодой гвардии» современный вид, были снесены почти все старые здания и выстроены 10 спальных и два административных корпуса, проведены водопровод и канализация, обновлена спортивная инфраструктура, проведено благоустройство.

В процессе «пересборки» проектная мощность лагеря увеличилась на 1 смену. Теперь, как ожидается, за пять смен здесь смогут отдохнуть 1,4 тысячи детей.

Раису Татарстана показали новое здание клуба, спальные корпуса, медицинский пункт, футбольное поле и другие объекты.

«Замечательный лагерь, ничем не уступающий „Артеку“, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Помимо организации отдыха, здесь особое внимание уделяется тренировкам. Вы все спортсмены. Будьте сильными, успешными и упорными. Упорство в спорте во многом определяет успех».

Вместе с руководителем республики лагерь посетили мэр Казани Ильсур Метшин, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и глава Минспорта РТ Владимир Леонов.

«В Год семьи мы открываем пятый капитально отремонтированный, а в данном случае построенный заново, лагерь. Для детей здесь созданы самые комфортные условия», — заявил Метшин.

В лагере проводятся занятия по четырем видам спорта: конькобежному, легкой атлетике, баскетболу и футболу.

Напомним, что 2024 год указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи в России.