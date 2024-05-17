«Пересобрали заново»: в Казани 25 мая откроют лагерь «Молодая гвардия»

Фото: мэрия Казани

25 мая в Казани запланировано открытие спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия». Работы продолжались три года — за это время объект, построенный в 1932 году в лесопарке «Лебяжье», был практически полностью обновлен. Об этом заявил посетивший площадку мэр столицы РТ Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

«На сегодняшний день мы реконструировали четыре детских оздоровительных лагеря, благодаря чему их вместимость увеличилась на 50–75%, а главное — кардинально изменились условия отдыха. Теперь и „Молодая гвардия“ возродилась как феникс из пепла. По сути, мы не просто отремонтировали, а пересобрали лагерь заново — с новыми материалами и технологиями, новым наполнением, новым качеством», — заявил глава города.

После обновления лагерь сможет принимать детей и подростков круглый год. На его территории расположены 10 корпусов, четыре из которых отапливаются. Каждый объект приспособлен для отдыха постояльцев с ограниченными возможностями здоровья.

На территории расположились новые спортивные площадки, футбольное поле, здания столовой и клуба.

В ходе ремонта лагерь был расширен — теперь в течение лета он сможет вместить на 170 детей больше — 1120. Почти все старые здания были снесены, в новые провели канализацию, водопровод, оборудовали прачечные, душевые, сушильные и гладильные комнаты. В каждом из корпусов смогут отдохнуть до 30 человек.

На территории будет работать круглосуточный медпункт.

Ремонтные работы проведены по комплексной программе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ранее в рамках нее было обновлено четыре муниципальных лагеря: «Заречье», «Юнитур», «Восток» и «Молодежный».