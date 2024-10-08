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Культура 8 октября 2024 21:07

Минниханов посетил показ «Гамлета» в театре Качалова

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Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил постановку трагедии «Гамлет» Уильяма Шекспира в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Великая пьеса появилась в афише Качаловского театра в апреле, в канун 450-летия драматурга. Трагедию в переводе Бориса Пастернака поставил сам директор и художественный руководитель театра — народный артист России и Татарстана, заслуженный деятель искусств России Александр Славутский.

Театр, впоследствии названный в честь великого актера Василия Качалова, был основан в 1791 году. Сейчас в репертуаре Качаловского — 36 спектаклей, он включает произведения как русской и мировой классики, так и современной драматургии. Труппа успешно гастролирует и принимает участие в международных и российских фестивалях. Александр Славутский возглавляет театр с 1994 года.

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#Рустам Минниханов #театр Качалова
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