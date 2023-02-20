Минниханов принял участие в открытии выставки IDEX-2023 в Абу-Даби

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов по приглашению эмиратской стороны принял участие в открытии Международной выставки IDEX-2023 в Абу-Даби. Татарстанские предприятия принимают участие в выставке начиная с 1995 года.

В юбилейной 30-й выставке в российском павильоне представлены АО «Рособронэкспорт», Концерн «Алмаз-Антей», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Технодинамика», ООО «Швабе-Медиа», АО «ОПК», Ульяновский патронный завод, ФПК «Казанский ГКПЗ».

«Рустам Минниханов ознакомился с продукцией предприятий. Кроме того, посетил стенд Вертолетов России, где осмотрел выставленную продукцию», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. ОАЭ являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров республики. По итогам 9 месяцев прошлого года зафиксирован рост товарооборота между Татарстаном и ОАЭ почти в 5 раз и составил 28,6 млн долларов.