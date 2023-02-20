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Минниханов принял участие в открытии выставки IDEX-2023 в Абу-Даби
Раис Татарстана Рустам Минниханов по приглашению эмиратской стороны принял участие в открытии Международной выставки IDEX-2023 в Абу-Даби. Татарстанские предприятия принимают участие в выставке начиная с 1995 года.
В юбилейной 30-й выставке в российском павильоне представлены АО «Рособронэкспорт», Концерн «Алмаз-Антей», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Технодинамика», ООО «Швабе-Медиа», АО «ОПК», Ульяновский патронный завод, ФПК «Казанский ГКПЗ».
«Рустам Минниханов ознакомился с продукцией предприятий. Кроме того, посетил стенд Вертолетов России, где осмотрел выставленную продукцию», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. ОАЭ являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров республики. По итогам 9 месяцев прошлого года зафиксирован рост товарооборота между Татарстаном и ОАЭ почти в 5 раз и составил 28,6 млн долларов.
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