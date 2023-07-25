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Минниханов посетил новое здание Минздрава Татарстана после реконструкции
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня обновленное здание республиканского Министерства здравоохранения. Он осмотрел кабинеты и узнал о том, как организована работа ведомства, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Экскурсию по зданию провел глава татарстанского Минздрава Марсель Миннуллин. Они осмотрели общий отдел и отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения на первом этаже, отдел по приему граждан, отдел расчетов по заработной плате, управление контроля стандартов качества медицинской деятельности.
Также Рустам Минниханов посетил экспозицию, посвященную истории министерства, и пообщался с сотрудниками.
Напомним, что Минздрав Татарстана переехал в здание по ул. Бутлерова, д. 40/11 в начале этого года. В его прошлом здании, на ул. Островского, расположился татарстанский штаб «Движения первых».
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана
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