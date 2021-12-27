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Общество
27 декабря 2021  20:02

Минниханов посетил каток и новое здание проката коньков в парке «Черное озеро»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии катка в парке «Черное озеро». Руководитель республики осмотрел территорию парка, ознакомился с планами его благоустройства и пообщался с казанцами.

 

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Рустам Минниханов осмотрел тематические площадки парка, пообщался с горожанами и ознакомился с планами дальнейшего благоустройства „Черного озера“. В частности, оценил проект нового ресторана», — сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Также ему презентовали праздничную программу, которую во время новогодних праздников проведут в парках и скверах Казани. Напомним, в программу включены 87 бесплатных мероприятий.

После этого Рустам Минниханов побывал в новом здании проката коньков и оценил ассортимент сувенирной лавки, где представлена продукция Дирекции парков Казани. В том числе он приобрел себе шапку и варежки.

#Рустам Минниханов #каток в парке черное озеро #открытие катка
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