Минниханов посетил каток и новое здание проката коньков в парке «Черное озеро»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии катка в парке «Черное озеро». Руководитель республики осмотрел территорию парка, ознакомился с планами его благоустройства и пообщался с казанцами.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Рустам Минниханов осмотрел тематические площадки парка, пообщался с горожанами и ознакомился с планами дальнейшего благоустройства „Черного озера“. В частности, оценил проект нового ресторана», — сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Также ему презентовали праздничную программу, которую во время новогодних праздников проведут в парках и скверах Казани. Напомним, в программу включены 87 бесплатных мероприятий.

После этого Рустам Минниханов побывал в новом здании проката коньков и оценил ассортимент сувенирной лавки, где представлена продукция Дирекции парков Казани. В том числе он приобрел себе шапку и варежки.