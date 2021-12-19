Минниханов посетил гала-концерт XXII фестиваля «Татар җыры»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил вечером в субботу гала-концерт XXII фестиваля татарской популярной музыки «Татар җыры». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Гала-концерт состоялся в концертном зале имени И. Шакирова Международного выставочного центра «Казань Экспо». Событие было организовано по итогам сразу двух лет, так как в 2020 году фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса.

Открыла концертную программу певица Дина Гарипова, исполнившая татарскую народную песню «Ай, былбылым».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что певец из Башкортостана Радик Юльякшин (Элвин Грей) получил статуэтку «Алтын Барс» за 2019 год на встрече с журналистами по случаю открытия XXII фестиваля «Татар җыры».