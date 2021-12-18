Радику Юльякшину вручили «Золотого Барса» за 2019 год

Фото: Салават Камалетдинов

Певец из Башкортостана Радик Юльякшин (Элвин Грей) получил в Казани статуэтку «Алтын Барс».

Артист был удостоен премии в области татарской эстрады, учрежденной компанией «Барс Медиа», еще в 2019 году, однако вручить статуэтку в торжественной обстановке удалось только сейчас.

Фото: © Салават Камалетдинов

Приз певцу передал председатель совета директоров «Барс-Медиа» Камиль Гараев во время встречи с журналистами в МВЦ «Казань Экспо» по случаю открытия 22-го музыкального фестиваля «Татар җыры».

«В прошлом году фестиваль провести не смогли. В этом году проводим за два года. Элвин Грей из-за коронавируса не смог участвовать. Вручаем ему „Золотого Барса” 2019 года за XX фестиваль „Татар җыры”», — пояснил Камиль Гараев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Радик Юльякшин, получая статуэтку, заметил, что это радостное для него событие, а также поблагодарил своих зрителей.

Сегодня, 18 декабря, в концертном зале Международного выставочного центра «Казань Экспо» проходит гала-концерт XXII фестиваля татарской популярной музыки «Татар җыры».