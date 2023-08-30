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«Очень удобно сделали»: Минниханов осмотрел новый парк вдоль реки Нокса
В Советском районе Казани в День Республики и День города торжественно открыли новый парк вдоль реки Нокса. Осмотреть общественное пространство прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Знакомство началось с краткой презентации объекта, после чего Раис Татарстана обошел всю территорию и пообщался с жителями. «Погода хорошая. Гуляем. Красиво у вас здесь, очень удобно сделали», – пообщался он с местными детьми.
Сам парк сейчас представляет собой озелененную территорию с удобными пешеходными и велосипедными дорожками. Были возведены несколько функциональных зон: памп-трек, площадка для воркаута, зона барбекю, площадка для выгула собак, детская зона, досуговый центр и кафе.
«У нас за два года появилось почти 4 километра набережной, доступной для жителей и гостей республики, но в первую очередь для практически 45 тыс. человек, которые будут проживать в этом районе», – отметила руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зинатуллина.
Она подчеркнула, что парк закрывает потребности всех горожан: здесь можно заниматься спортом, выгуливать собак, устроить пикник, а также просто отдыхать и гулять вдоль набережной, причем в любое время суток.
«Все проектные решения, которые применяли проектировщики и архитекторы, всегда согласовывались с жителями, и все функциональные зоны появились исключительно благодаря общественным обсуждениям», – добавила Зинатуллина.
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