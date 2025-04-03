Минниханов обсудил с Ахмадзодой сотрудничество Татарстана и Согдийской области

фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках рабочего визита в Худжанд (Таджикистан) Раис РТ Рустам Минниханов встретился с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой.

«Мы высоко ценим возможность развивать сотрудничество между Татарстаном и Таджикистаном в рамках традиционно дружественных российско-таджикских отношений. Цель нашего визита – расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с Вашей страной в целом и в частности - с Согдийской областью, где сосредоточен значительный промышленный и аграрный потенциал Республики Таджикистан», - отметил Минниханов, чьи слова приводит его пресс-служба.

Сегодня Татарстан заинтересован в расширении присутствия ведущих компаний на рынке Таджикистана и в росте поставок широкой линейки товаров - от сельского хозяйства до продукции тяжелого машиностроения. Таджикистан же хочет отправлять в РТ хлопок и продукцию легкой промышленности, овощей и фруктов, других видов сельскохозяйственного сырья.

На встрече Раджаббой Ахмадзода вкратце рассказал об экономике Согдийской области и основных направлениях, в которых сотрудничество на межрегиональном уровне представляет взаимный интерес. Он также сообщил, что по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона 2022-2026 годы объявлены Годами ускоренного развития промышленности.

«Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики Таджикистана и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и создании рабочих мест, - сказал Раджаббой Ахмадзода. – И в целом в улучшении жизни населения. В Согдийской области сельское хозяйство представляет собой основу экономической структуры – выращиваются зерновые культуры, овощи, фрукты, также активно развивается животноводство. Это не только обеспечивает потребности внутреннего рынка, но и дает значительные возможности для экспорта и для сотрудничества в области агротехнологий».

По его словам, агротехнологии имеют особые значения – в контекст углубления отношений с такими регионами, как Татарстан. Он также рассказал, что в Согдийской области осваивают новые земли, строят новые населенные пункты, успешно благоустраивают дороги.

«Современные условия требуют поиска новых партнеров, разработки совместных инвестиционных проектов, - сказал он. – А также привлечения инвестиций и новых технологий».

Раджаббой Ахмадзода сообщил, что сейчас Согдийская область имеет более 20 соглашений с регионами стран дальнего и ближнего зарубежья. Среди российских регионов область сотрудничает с Оренбургской, Саратовской, Астраханской, Ивановской, Нижегородской областями, а также с Республикой Дагестан.

«Год за годом растет товарооборот Согдийской области с регионами России, - подчеркнул он. – Это – хороший показатель развития межрегионального сотрудничества. И это говорит о стратегической роли Российской Федерации для экономики Согдийской области. Я готов как председатель Согдийской области приложить максимум усилий для организации плодотворного сотрудничества во всех направлениях между нашими регионами, - заявил Раджаббой Ахмадзода.

По его словам, власти Согдийской области готовы предоставить благоприятные условия для участия российского бизнеса, в том числе бизнеса РТ, в крупных проектах на областной территории.

По итогам состоявшейся встречи стороны решили подготовить соглашение о сотрудничестве между регионами и проработать «дорожную карту» с конкретными задачами и проектами для Татарстана и Согдийской области. Ахмадзода также предложил Минниханову посетить Дворец культуры «Арбоб» и культурно-исторический комплекс Худжандской крепости.

Согдийская область и город Худжанд являются важным промышленным, научным и культурным центром северного Таджикистана. Там добывают цветные и редкие металлы, развивают машиностроение и металлообработку, сельскохозяйственное и торговое машиностроение, лёгкую промышленность (делают шёлк и хлопок, ковры, трикотажные и швейные изделия, обувь из кожи). В регионе развиты все отрасли сельского хозяйства, но главным образом - выращивание плодоовощных и бахчевых культур. Благодаря выгодному географическому положению, Согдийская область является северными торговыми воротами Таджикистана и слывет жемчужиной Ферганской долины. По территории области проходят все системы жизнеобеспечения этой долины: железные дороги, межреспубликанский газопровод, высоковольтные линии электропередачи и дорога межгосударственного значения. Область играет очень важную роль для экономики Таджикистана.

Исторические достопримечательности и курортные местности Согдийской области могут стать центром притяжения туристов из России. Напомним, что сегодня между Татарстаном и Таджикистаном осуществляется регулярное авиасообщение. Открыты рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Северный ветер» по маршрутам «Казань – Худжанд» и «Казань – Душанбе».