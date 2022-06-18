Минниханов посещает Казанский ипподром, где проходят приуроченные к Сабантую скачки

Сегодня вечером Президент Татарстана Рустам Минниханов посещает международный конноспортивный комплекс «Казань», где проходят традиционные скачки, приуроченные к Сабантую. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Помимо Президента РТ, среди гостей скачек — Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и другие.

Праздничные мероприятия организованы при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. В холле конноспортивного комплекса была представлена продукция республиканских сельхозтоваропроизводителей.

Программа включает 14 заездов, концерт мастеров искусств и лотерею. Кульминацией праздника станет яркое пиротехническое шоу.

Заезды проводятся на приз в честь хлеборобов Республики Татарстан, приз в честь нефтяников республики, Кубок Казанского Кремля (приз мэрии Казани), приз в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, приз «Сабантуй-2022», приз «Краса Татарстана», приз Федерации коневодства и конного спорта РТ и другие. Полный список заездов размещен на сайте ипподрома.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал для празднования Сабантуя из Ульяновской области. Там ему сегодня передали символ Федерального Сабантуя «Тулпар ат». В следующем году общероссийский праздник плуга примет именно Кузбасс.