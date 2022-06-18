Сабантуйная дипломатия: как праздник плуга в Ульяновске стал инструментом политики

Федеральный Сабантуй в Ульяновске собрал в одном месте одного Президента, двух губернаторов и легендарного советского хоккеиста. Участником народных гуляний стал корреспондент «Татар-информа».

Cегодняшнее открытие сабантуя показало, что татарский праздник все чаще используется татарстанским властями для укрепления связей с другими регионами

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перезагрузка отношений с губернаторами

Главный праздник плуга в стране Ульяновск принял уже в третий раз, а область – в четвертый. Первый масштабный праздник плуга прошел в Димитровграде благодаря прежнему губернатору Сергею Морозову. Его имя прозвучало в первый день празднований, его вспомнил вице-премьер РТ Василь Шайхразиев на встрече с татарской общиной в Ульяновске как большого друга Татарстана.

Но, как известно, новая власть – новые правила. И приход на место губернатора Алексея Русских требовал перезапуска отношений между Татарстаном и Ульяновской областью. И сегодняшнее открытие Сабантуя показало, что татарский праздник все чаще используется местными властями для укрепления связей с другими регионами. Чем не сабантуйная дипломатия. Прямо на стадионе статуэтку крылатого коня Тулпара передали другому губернатору – главе Кузбасса Сергею Цивилеву, который сменил другого регионального долгожителя – Амана Тулеева. Так что 23-й федеральный Сабантуй пройдет в Кемерово. К слову, недавно Цивилев также был в Татарстане.

Прямо на стадионе статуэтку крылатого коня Тулпара передали другому губернатору – главе Кузбасса Сергею Цивилеву Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не по сценарию

Но вернемся к событиям в Ульяновске. XXII федеральный Сабантуй длился здесь два дня. Первый день были скачки и праздничный концерт, а на второй день – открытие майдана. На обновленный ипподром Ульяновска ВИП-гости подтянулись к полудню. К встрече так готовились, что в толпе прошел слух, что приедет чуть ли не Президент России Владимир Путин. Впрочем, один из приехавших действительно имел отношение к семье российского Президента.

Приезд начальства пошел не совсем по плану. Сначала к прошедшему через рамки Президенту Татарстана потянулись обычные люди и послышались аплодисменты. Рустам Минниханов не растерялся и, понимая, что для татар он играет роль национального лидера, прекрасно справлялся с ней. На протяжении всего обхода он останавливался, обнимался, здоровался, фотографировался с обступившими его людьми. «Не трогайте девочку», – сказал он окружению, когда она к нему потянулась. На трибуне он специально поднялся к нарядно одетому ребенку.

Рустам Минниханов не растерялся и, понимая, что для татар он играет роль национального лидера, прекрасно справлялся с ней Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трех руководителей встречали девушки в национальных татарских костюмах. По первоначальной задумке каждая из девушек должна была надеть каждому из гостей нарядную тюбетейку. Быстрее всех сориентировался Минниханов. Он взял головные уборы и вручил их ульяновскому губернатору Алексею Русских, главе Кузбасса Сергею Цивилеву и бывшему депутату Госдумы и легендарному хоккеисту Владиславу Третьяку. Конечно же, не могло обойтись и без стандартного каравая и чак-чака (в одном из подворий угощали и перемячами). «Рустам Нургалиевич, попробуйте наш чак-чак, там очень много меда», – призывал руководитель татарской автономии Ульяновской области.

Самый татарский район и борец Хабиль Бекташев

Первым на президенстско-губернаторском маршруте было подворье Старокулаткинского района. «Это самый татарский район Ульяновской области», – пояснил глава Минниханову. На стенде с книгами местных литераторов можно было увидеть огромный портрет полного мужчины рядом с улыбающимся Президентом Татарстана. Рустаму Минниханову объяснили, что это ныне покойный глава района Эдуард Ганеев. «Благодаря ему у нас прошел масштабный Сабантуй в 2016 году, он сильно помогал религии, фестиваль татарской песни организовал. Очень был большой человек. В нашем районе проживает 96% татар. Кроме татар есть еще четыре чувашских деревни», – рассказали корреспонденту «Татар-информа».

После подворий путь ВИПов шел к ипподрому, где должно было состояться торжественное открытие федерального масштаба Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После подворий путь ВИПов шел к ипподрому, где должно было состояться торжественное открытие федерального масштаба. Весь маршрут превратился в цепочку, в которой выстроились представители татарских общин со всей России. Первыми Минниханова встречали представители Башкирии во главе с представителем ВКТ в РБ Альфредом Давлетшиным. Президент тепло отреагировал на гостей из Уфы. В целом каждая община старалась привлечь внимание Минниханова. Кто-то песнями, кто-то своими лидерами. У таблички Оренбургской области Минниханнов увидел солидного мужчину и воскликнул: «О, БелАЗ, БелАЗ!». Оба обнялись. Похожей реакции удостоился самарский предприниматель и борец Хабиль Бекташев. Отметилась на маршруте и вице-мэр Казани Евгения Лодвигова. «Наша девушка, заместитель мэра», – знакомил он коллег с красивой девушкой.

Традиция катать яйца в борозде и другие традиции

Праздничная программа дальше состояла из музыкально-хореографического представления Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Праздничная программа дальше состояла из музыкально-хореографического представления. Артисты подробно объясняли с помощью набитых мешков, игрушечных плугов и огромных яиц. На вопрос мальчика, зачем яйца, мама ему отвечает: «Есть такая у нас традиция – катать яйца в борозде, для изобилия». В итоге все завершается свадьбой того самого, но уже подросшего мальчика. Этому процессу предшествовало подробное описание традиций сватовства у татар.

Со словами «Собирайтесь, туганнар (родные. – Ред.), к нам идут гости» стартовала церемония открытия Сабантуя. На сцену вышли все три руководителя региона и рядом с флагами РФ, области и Татарстана взвился флаг 22-го федерального Сабантуя.

Кульминацией стала татарская борьба – корэш. «Ладу Гранту» взял Сергей Павлик.