Минниханов поручил запустить программу модернизации сетей ЖКХ в Татарстане

В Татарстане будет запущена отдельная региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Такое решение с учетом большого запроса от населения республики принял Раис РТ Рустам Минниханов. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова.

«Он сейчас дал поручение Правительству Республики Татарстан подготовить, рассмотреть, какие есть варианты, в том числе и с участием федерального финансирования, национального проекта [, который] есть, который будет. Ну, и в республике будет своя отдельная программа дополнительная», — рассказала она.

После того, как Рустам Минниханов согласует положения программы, о ней и порядке ее реализации будет объявлено официально.

Галимова напомнила, что это не первый случай, когда Раис Татарстана инициирует подобные масштабные региональные проекты. Так, программа благоустройства придомовых территорий «Наш двор» успешно реализуется в регионе и уже доказала свою востребованность и эффективность. «И с точки зрения модернизации сетей будет использован тот же принцип», — уточнила собеседница агентства.

Запуск программы на встрече с главами поселений республики анонсировал сам руководитель Татарстана.

«Мы будем делать программу и более серьезно вкладывать [в обновление инфраструктуры]: вода, канализация, тепло. И вот сети особенно в непростых условиях, поэтому будем двигать [этот проект]», – заявил он.