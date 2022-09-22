Минниханов поручил выделить военкоматам дополнительные силы и транспорт

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня в Кабмине РТ состоялось заседание Призывной комиссии Татарстана. Ее провел Президент республики, председатель комиссии Рустам Минниханов.

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин доложил о работе, проводимой комиссариатом по частичной мобилизации. Минниханов поручил главам муниципальных образований выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения, обеспечить их транспортом, чтобы централизовано привезти призванных на службу из районов в Казань.

Кроме того, он поручил организовать на пунктах сбора горячее питание, медицинское обслуживание, установить пункты правопорядка, передает пресс-служба Президента РТ.

Также Минниханов поручил ежедневно проводить селекторное совещание с участием всех задействованных структур, а руководителям подразделений лично принимать в них участие. Оперативная информация по ситуации будет докладываться Президенту РТ ежедневно.

Напомним, накануне после объявления Президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, Погодин подписал соответствующий приказ. Всего по стране, по данным Минобороны РФ, планируется призвать для службы в зоне военной спецоперации 300 тыс. резервистов.