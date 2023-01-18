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Происшествия
18 января 2023  12:57
Елена Саляхова

В Татарстане планируют модернизировать более 10 тысяч объектов систем оповещения

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В Татарстане планируют модернизировать более 10 тысяч объектов республиканской и муниципальных систем оповещения. Об этом на заседании итоговой коллегии сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

В проект модернизации входят строительство линий связи и энергоснабжения, а также изготовление и монтаж несущих конструкций. Реализовать его планируется в два этапа. На первом – реконструкция объектов системы оповещения будет проведена в 23 округах и городах республики.  

На втором этапе модернизация ОПС коснется населенных пунктов с численностью от ста человек.
Всю работу планируется завершить к 2030 году.

#коллегия МЧС РТ
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