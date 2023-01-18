В Татарстане планируют модернизировать более 10 тысяч объектов систем оповещения

В Татарстане планируют модернизировать более 10 тысяч объектов республиканской и муниципальных систем оповещения. Об этом на заседании итоговой коллегии сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

В проект модернизации входят строительство линий связи и энергоснабжения, а также изготовление и монтаж несущих конструкций. Реализовать его планируется в два этапа. На первом – реконструкция объектов системы оповещения будет проведена в 23 округах и городах республики.

На втором этапе модернизация ОПС коснется населенных пунктов с численностью от ста человек.

Всю работу планируется завершить к 2030 году.