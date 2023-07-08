Минниханов поручил усилить работу по предупреждению пожаров из-за засухи

Фото: архив «Татар-информа»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по предупреждению возникновения природных и техногенных пожаров и привлечь к этому и муниципалитеты. Об этом руководитель республики заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

«Должен быть жесткий контроль. Следует обеспечить патрулирование и привлечь к этой работе наши муниципалитеты. Это не только работа лесников и МЧС. Это общая наша работа», – сказал Раис РТ.

Он подчеркнул, что в регионе установилась жаркая погода, из-за чего высок риск возникновения пожаров. Минниханов напомнил, что в Татарстане ограничили посещение лесов и увеличили парк техники для патрулирования.

Раис поручил, в частности, обновить шлагбаумы и противопожарные аншлаги, установить противопожарные минерализованные полосы. «Это очень серьезная работа, которая касается всех наших муниципалитетов», –добавил он.

Минниханов также поручил усилить контроль за соблюдением правил безопасности на воде, отметив, что на прошлой неделе в республике утонули восемь человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане снова продлили ограничение на посещение лесов.