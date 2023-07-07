В Татарстане снова продлили ограничение на посещение лесов

В Татарстане из-за высокой пожароопасности на 21 день ограничили посещение лесов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них машин в целях обеспечения пожарной безопасности вводится на всей территории лесного фонда Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана», – указано в сообщении.

Напомним, с 17 апреля в Татарстане ввели особый противопожарный режим. В этот период вводится полный запрет на сжигание сухой травы и мусора.